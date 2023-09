RVO: subsidiepot verduurzaming publieke gebouwen binnen dag leeg

De subsidiepot voor het verduurzamen van publieke gebouwen als scholen, zorginstellingen en rijksmonumenten is alweer leeg. De regeling, waarvoor in totaal 150 miljoen euro beschikbaar was, ging maandag open. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in een dag tijd ruim twee keer zoveel budget aangevraagd.

Met de subsidieregeling kunnen eigenaren van publieke gebouwen een tegemoetkoming krijgen voor verduurzaming. De overheid denkt dat zij zo een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de klimaatdoelen. Maar dat niet alleen. Het kan volgens de RVO ook zorgen “voor forse besparingen op de energierekening, en voor meer comfort in schoolgebouwen, kerken, moskee├źn, theaters, ziekenhuizen en andere instellingen”.

Op maandag ontving de rijksdienst ruim 1500 aanvragen voor een totaal subsidiebedrag van 375 miljoen euro. De RVO moet al die aanvragen beoordelen. Maar omdat er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, volgt nu een loting onder de aanvragers die zich maandag hebben gemeld. Dat gebeurt onder het toeziend oog van een notaris.

Vanwege de grote belangstelling heeft de RVO nu een tweede subsidiepot van 190 miljoen euro naar voren gehaald. Dit keer is 66,5 miljoen euro speciaal gereserveerd voor aanvragen onder de 500.000 euro. Daarmee wil de overheidsinstantie eigenaren van “klein maatschappelijk vastgoed” tegemoetkomen, zodat ook zij in aanmerking komen voor subsidie.

Volgend jaar komt er een nieuw subsidiebudget beschikbaar, evenals in de jaren daarna. Tot 2030 is er in totaal 1,9 miljard beschikbaar, “onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring”, zegt de RVO daar wel bij.