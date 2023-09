Wall Street licht hoger in afwachting rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten begonnen. De beurshandel op Wall Street staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente in meer dan een jaar tijd al flink verhoogd tot het hoogste niveau sinds 2001 om de inflatie te bestrijden.

Beleggers hopen dat de Fed nu weer een pauze zal houden om de impact van de vorige renteverhogingen af te wachten. In juni hield de centrale bank ook een pauze. Die was van korte duur want in juli werd de rente voor de elfde keer verhoogd. Beleggers zijn dan ook vooral benieuwd wat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over het toekomstige rentebeleid.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 34.597 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,2 procent tot 4453 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 13.691 punten.

General Mills daalde 1,2 procent. De voedingsmiddelenproducent, eigenaar van merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, boekte afgelopen kwartaal iets meer omzet en winst dan verwacht. Pakketbezorger FedEx, die na de slotbel met resultaten komt, begon iets hoger met 1,2 procent winst

Ford ging 0,1 procent omhoog. De autofabrikant heeft een voorlopig loonakkoord bereikt met de Canadese vakbond Unifor, waarmee een staking in Canada van de baan lijkt. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de leden van Unifor. In de Verenigde Staten duurt de staking die afgelopen vrijdag begon bij de autofabrieken van Ford, General Motors (GM) en Stellantis nog altijd voort. Stellantis stond 2,6 procent in de plus. GM daalde juist met 0,15 procent.

Boeing ging kort na aanvang omhoog met 0,6 procent. Volgens de vliegtuigfabrikant zal China de komende decennia een belangrijke aanjager zijn bij de vraag naar nieuwe passagiersvliegtuigen en goed zijn voor een vijfde van alle leveringen van nieuwe toestellen in de wereld.

Ook ging de aandacht uit naar de beursgang van Klaviyo. Dat marketingsoftwarebedrijf werd voor 30 dollar per aandeel naar Wall Street gebracht. Tegen die introductie wordt het bedrijf gewaardeerd op ruim 9 miljard dollar. Een openingskoers was nog niet bekend.

Maplebear, het moederbedrijf van boodschappenbezorger Instacart, verloor bijna 5,8 procent. Dinsdag werd het aandeel nog ruim 12 procent meer waard bij de beursgang van het bedrijf.