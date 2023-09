Aantal werkloze jongeren dat recent baan had toegenomen

Het aantal Nederlanders dat werkloos is geworden, maar een jaar eerder nog wel betaald werk had, is in het tweede kwartaal toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was er vooral een toename te zien onder jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. De meeste werkloze jongeren werkten eerder op het laagste beroepsniveau.

Volgens het statistiekbureau hadden 348.000 Nederlanders geen betaalde baan in het tweede kwartaal. 189.000 van hen hadden minder dan een jaar daarvoor nog wel werk. Dat aantal bedroeg in dezelfde periode vorig jaar nog 166.000. De toename was volgens het CBS relatief sterk onder jongeren. Van hen waren 86.000 werkloos in het tweede kwartaal, terwijl zij minder dan een jaar eerder nog een betaalde baan hadden. In de maanden april tot en met juni 2022 lag dat aantal op 74.000.

Ongeveer zes op de tien jongeren zonder werk hadden eerder een beroep waarin zij volgens het CBS eenvoudige en routinematige taken moesten uitvoeren. Bijvoorbeeld als schoonmaker, vuilnisman of keukenhulp. Daarbij gaat het ook om bijbaantjes, zoals in de transport en logistiek of als vakkenvuller of ober.