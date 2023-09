AEX koerst af op lager begin na rentebesluit Fed

De AEX-index op het Damrak koerst donderdag af op een lager begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken het besluit van de Federal Reserve om de rente in de Verenigde Staten niet verder te verhogen. De Amerikaanse centrale bank houdt daarmee voor de tweede keer dit jaar een pauze met het verhogen van de rente.

Een grote meerderheid van de beleidsmakers van de Fed is echter wel voorstander van nog een renteverhoging later dit jaar om de inflatie te bestrijden. Ook verwachten ze de rente volgend jaar minder snel te verlagen dan gehoopt. Die boodschap zorgde voor koersverliezen op Wall Street. Vooral de techbedrijven die gevoelig zijn voor hogere rentetarieven moesten het ontgelden.

De AEX lijkt 0,7 procent lager te gaan openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen beginnen, waarbij wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal mogelijk de rente voor de vijftiende keer op rij gaan verhogen in de strijd tegen de inflatie. Het belooft echter een spannende vergadering te worden want de kans op een rentepauze is toegenomen na het meevallende Britse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten kwam. Ook de centrale banken van Noorwegen, Zwitserland, Zweden en Turkije houden rentevergaderingen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag flink omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,4 procent lager. In Japan komt de centrale bank vrijdag met een rentebesluit. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,2 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,6 procent door de aanhoudende zorgen over het kwakkelende herstel van de Chinese economie.

Op het Damrak kondigde Adyen aan zijn betaaldiensten te gaan leveren aan True Alliance. Dat winkelbedrijf verkoopt en distribueert mode-, sport- en outdoor-artikelen in Australiƫ en Nieuw-Zeeland.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX won 0,5 procent tot 738,32 punten en de MidKap steeg 1,5 procent tot 855,41 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent lager op 34.440,88 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent en techbeurs Nasdaq verloor 1,5 procent.

De euro was 1,0633 dollar waard, tegen 1,0716 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 89,04 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent goedkoper, op 92,91 dollar per vat.