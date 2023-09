Arbodiensten: verzuim verder gedaald, vaker uitval door stress

Werkgevers hadden in augustus van dit jaar een stuk minder last van werknemers die uitvielen door ziekte dan eerder dit jaar. Het gemiddelde verzuimpercentage lag vorige maand op 4 procent, berekenden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Dat was in februari nog 5,1 procent.

Ook in vergelijking met de voorgaande maand daalde het ziekteverzuim in augustus. In juli lag het verzuimpercentage op 4,1 procent, wat betekent dat 41 van iedere duizend te werken dagen verloren gingen door verzuim.

Begin dit jaar had Nederland nog te maken met een griepgolf, die voor veel personeelsuitval zorgde. Maar volgens de arbodiensten, die samen voor ongeveer een 1 miljoen werknemers werkzaam zijn, zijn er ook nu nog zorgelijke ontwikkelingen op het vlak van ziekteverzuim.

Zo neemt het langdurig verzuim door stressgerelateerde klachten toe. De twee organisaties zien de personeelsuitval door bijvoorbeeld piekeren en gespannenheid toenemen. Dit terwijl deze mentale klachten de oorzaak zijn van bijna een op de vier verzuimdagen. Bij vrouwelijke werknemers of werkenden tussen de 25 en 45 jaar is het volgens ArboNed en HumanCapitalCare zelfs de hoofdoorzaak voor uitval.

Onder werknemers in de zorg, het openbaar bestuur en het onderwijs zien de arbodiensten het hoogste verzuim door stress. Dat komt volgens bedrijfsarts Jurriaan Penders van HumanCapitalCare doordat deze werknemers erg gedreven zijn om anderen te helpen, maar tegelijkertijd vastzitten aan vaste roosters en veel administratieve taken. “Deze beperkte autonomie maakt het lastig om het werk zo te organiseren dat het zoveel mogelijk energie geeft en de kans op stress vermindert.”