Chipmaker Broadcom zakt op negatief Wall Street

Broadcom behoorde donderdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden op een bericht van techwebsite The Information dat Google-moederbedrijf Alphabet overweegt de chipfabrikant te laten vallen als leverancier van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) zodra het techconcern zijn eigen chips heeft ontwikkeld. Dat zou mogelijk al in 2027 kunnen gebeuren.

Ook zou Google de netwerkchips van Broadcom willen vervangen door die van concurrent Marvell Technology. Die drie bedrijven wilden geen commentaar geven op het bericht. Broadcom zakte dik 2 procent en Marvell Technology won bijna 1 procent. Alphabet verloor ruim 1 procent.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. De Amerikaanse centrale bank besloot toen om voor de tweede keer dit jaar een rentepauze te houden. Wel lieten de beleidsmakers van de Fed de deur open voor nog een renteverhoging later dit jaar om de inflatie te bestrijden. Ook verwachten ze de rente volgend jaar minder snel te verlagen dan gehoopt. De boodschap dat de rente naar verwachting langer hoog zal blijven viel niet goed bij beleggers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent lager op 34.220 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4365 punten. De Nasdaq ging 1 procent omlaag naar 13.338 punten. De techgraadmeter leverde een dag eerder al 1,5 procent in. Vooral de techbedrijven zijn gevoelig voor hogere rentetarieven.

Cisco zakte ruim 3 procent. Het softwareconcern koopt het cyberbeveiligingsbedrijf Splunk voor 28 miljard dollar. Het aandeel Splunk steeg daarop meer dan 21 procent.

FedEx won verder bijna 6 procent. De grote pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook werd het concern iets positiever over de winst in het hele boekjaar, mede dankzij kostenbesparingen en hogere tarieven. Het bedrijf profiteerde daarnaast van de stakingsdreiging bij concurrent UPS. Die staking werd uiteindelijk afgeblazen, maar veel klanten kozen uit voorzorg voor FedEx om hun pakketten te bezorgen.

Boodschappenbezorger Instacart, die eerder deze week naar de beurs ging, won in de eerste handelsminuten ruim 5 procent tot 31,71 dollar. Woensdag zakte het aandeel nog kortstondig onder zijn introductieprijs van 30 dollar per aandeel.