Grote Duitse oefening rond crisis bij acuut tekort aan aardgas

Duitsland heeft donderdag een grote oefening gehouden rond de crisis die zou ontstaan bij een acuut tekort aan aardgas. In verschillende deelstaten werden simulaties georganiseerd door de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening Bundesnetzagentur over wat kan worden gedaan in het geval van een tekort en hoe het gasverbruik dan verminderd zou moeten worden.

Aan die test deden verschillende partijen mee, waaronder het ministerie van Economische Zaken, het samenwerkingsverband van Duitse gaspijplijnbedrijven Trading Hub Europe, industriële afnemers en uitbaters van gasopslagen. Bij het Bundesnetzagentur werd een crisiscentrum ingericht. In totaal deden ongeveer tweehonderd mensen mee aan de oefening.

Het Bundesnetzagentur moet in het geval van een acute gascrisis beslissen waar het verbruik wordt beperkt. Er werd onder meer gekeken naar de noodzaak om huishoudens van gas te blijven voorzien, terwijl ook infrastructuur en communicatielijnen werden getest.

Topman Klaus Müller van de energietoezichthouder verklaarde dat Duitsland veel beter is voorbereid op de winter dan vorig jaar, toen er grote zorgen waren over gastekorten vanwege de sterk afgenomen gasleveringen uit Rusland. Zo zijn de voorraden volgens Müller goed gevuld en komt er veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar Europa. Wel zijn er nog risico’s zoals een zeer strenge winter en uitval van pijpleidingen.