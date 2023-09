Kadaster ziet dit jaar flink minder nieuwe hypotheken

Veel minder mensen hebben in de eerste helft van dit jaar een hypotheek afgesloten, meldt het Kadaster. Ook leenden zij hiervoor veel minder geld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Die daling is vooral het gevolg van de sterk gestegen hypotheekrentes, meldt het Kadaster.

Met een hoge hypotheekrente kunnen huizenkopers minder geld lenen dan wanneer de rente laag is. Volgens het Kadaster zijn in januari tot en met juni 40 procent minder hypotheken afgesloten vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. Dit gaat om alle soorten hypotheken, dus daar valt ook de sterk geslonken groep mensen onder die hun hypotheek oversluiten.

Het aantal afgesloten hypotheken om een nieuwe woning van te kopen lag in de eerste helft van dit jaar 16 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel is het aandeel van starters volgens het Kadaster steeds groter.

Het bedrag van alle hypotheken bij elkaar, de hypotheeksom, lag 43 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste helft van vorig jaar lag de hypotheeksom nog op 85,3 miljard euro. De eerste zes maanden van dit jaar daalde dit volgens het Kadaster naar 48,6 miljard euro.

Wel leenden huizenkopers voor het eerst in jaren een groter deel van het totale aankoopbedrag, vooral starters deden dit. Gemiddeld moest 86,9 procent van het aankoopbedrag geleend worden in de eerste helft van dit jaar. Dit was een jaar eerder nog 85,5 procent. Doorstromers betaalden juist een iets groter deel van hun nieuwe huis met eigen geld.