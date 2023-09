Rapport: makers westerse sportkleding in Cambodja komen niet rond

Werknemers van Cambodjaanse fabrieken die kleding maken voor de westerse merken Nike, GAP, Levi’s, Adidas en New Balance en Puma verdienen nog steeds te weinig om zichzelf en hun gezinnen te kunnen onderhouden. Na het begin van de coronapandemie schrapten kledingbedrijven massaal hun orders, waardoor de vaak vrouwelijke fabrieksarbeiders veel inkomsten misliepen. Drie jaar later is er nog niets verbeterd, concluderen onderzoekers van Schone Kleren Campagne (SKC) en ActionAid.

De maatschappelijke organisaties ondervroegen in het Aziatische land 308 werknemers van in totaal zeven fabrieken die voor de bekende sportmerken leveren. Daaruit kwam naar voren dat niemand van hen een maandloon had dat voldoende was om de kosten voor wonen, eten, onderwijs en medische zorg te kunnen dragen. Volgens de Asia Floor Wage Alliance, een samenwerkingsverband van vakbonden, ligt het minimumbedrag daarvoor op omgerekend iets meer dan 700 dollar per maand. Veel van de ondervraagde fabrieksarbeiders kregen 200 dollar of minder als basisloon.

Bij ongeveer een kwart van de deelnemers aan het onderzoek waren de basislonen zelfs gedaald ten opzichte van het begin van de coronapandemie. Zeven op de tien arbeiders zeiden ook hogere schulden te hebben dan voor de virusuitbraak. Dit wijst erop dat ze steeds moeilijker kunnen rondkomen, ook omdat de prijzen in Cambodja hard zijn gestegen. Bijna de helft van alle deelnemers aan het onderzoek zei ook met honger naar het werk te gaan.

Naast de basislonen, verdienden veel Cambodjaanse fabrieksarbeiders ook minder aan overwerk door een daling van het aantal orders van grote kledingmerken. Gemiddeld verdienden ze hier in 2023 maandelijks omgerekend 12 dollar aan, zo’n 60 procent minder dan voor de pandemie. Veel van de vrouwen die in kledingfabrieken werken zijn juist van deze extra’s afhankelijk om rond te komen.

“Terwijl de prijs van sneakers is gestegen, zijn de lonen van de Cambodjaanse arbeiders die deze sneakers maken enorm gedaald. Hierdoor vallen zij ver onder de armoedegrens”, schrijven de twee organisaties.

Ze wijzen er wel op dat er beperkingen zaten aan hun onderzoek. Zo waren ze voor hun gesprekken met fabrieksarbeiders afhankelijk van plaatselijke vakbonden. Omdat zij beter toegang hadden tot bepaalde fabrieken, zou dat de resultaten kunnen hebben beïnvloed.