Tienduizenden ZZP-ers verspillen tijd en geld aan een website die niks oplevert

Op het vlak van zichtbaarheid en een goede website valt voor ondernemers veel winst te behalen. Mok Heijmerik schreef het boek ‘Jouw Waanzinnige Website’. Hiermee helpt ze zzp’ers online verbinding te maken met nieuwe klanten.

Het aantal zzp’ers in Nederland nam de afgelopen jaren rap toe. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide het aantal zelfstandigen zonder personeel tussen 2013 en 2022 met maar liefst 282 duizend. Van alle zelfstandigen is in 2022, 76 procent zzp’er. Een bijzondere en ambitieuze groep die een belangrijke rol in onze economie speelt. In een klein land als Nederland is de concurrentie vaak groot; om te slagen als zzp’er is online zichtbaarheid dan ook essentieel.

Voorkom de meest gemaakte fouten

Een ondoordachte website is een gemiste kans, vindt Mok. “Ondernemers investeren in iets wat ze niks gaat opleveren. Het klinkt heel hard, maar het is een absolute verspilling van hun tijd en geld.” Dit kan voorkomen worden door vooraf helder te hebben waar de klant naar op zoek is, te weten welke boodschap overgebracht moet worden en te snappen hoe een goede website in elkaar zit. “Veel zzp’er beginnen er als een kip zonder kop aan. Maar als ze weten wat hun klant beweegt en dit op de juiste manier vertalen, gaat hun website wél voor aanvragen zorgen.”

Website die klanten oplevert

Met het boek ‘Jouw Waanzinnige Website’ gaat Mok terug naar de basis van het creëren van een website. “Stap-voor-stap neem ik de lezer mee in het proces. Geen ingewikkelde theorieën, maar kleine stappen en eenvoudige aanwijzingen die zorgen voor een groot effect.” Zo leert het boek de ondernemer contact te maken met de bezoeker, het creëren van de juiste tone of voice, hoe hij/zij zich onderscheidt van zijn concurrent en welke factoren van invloed zijn op het beslisproces van de bezoeker. “Dit vormt de basis in het ontwikkelen van een website die harten verovert. En daardoor misschien wel het allerbelangrijkste: die klanten oplevert.”

Leren hoe het wél moet

Met 20 jaar ervaring en het helpen van ruim 3.700 ondernemers, is Mok een absolute deskundige. “Ik zie dat veel zzp’ers eigenlijk niet goed begrijpen wat een website moet doen en kunnen. Mijn ervaring is dat een goede website een ondernemer onderscheidt van honderden of zelfs duizenden vakgenoten. Als dit gezien wordt hebben ze goud in handen. In dit boek deel ik talloze inzichten, waardoor ondernemers begrijpen hoe het wél moet.”

‘Jouw Waanzinnige Website’ verschijnt op 17 september en is verkrijgbaar via Managementboek.