Wall Street opnieuw omlaag door rentezorgen beleggers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw met rode cijfers gesloten. De rentezorgen bleven boven de markt hangen in de nasleep van het rentebesluit van de Federal Reserve een dag eerder. De Amerikaanse centrale bank besloot toen om voor de tweede keer dit jaar een rentepauze te houden. Wel lieten de beleidsmakers van de Fed de deur open voor nog een renteverhoging later dit jaar om de inflatie te bestrijden en verwachten ze de rente volgend jaar minder snel te verlagen dan gehoopt.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 34.070,42 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,6 procent tot 4330,00 punten en de Nasdaq verloor 1,8 procent tot 13.223,98 punten. De technologiegraadmeter ging een dag eerder al 1,5 procent onderuit omdat vooral techbedrijven gevoelig zijn voor hogere rentetarieven.

Bij de bedrijven op Wall Street kon Broadcom (min 2,7 procent) op aandacht rekenen. Beleggers reageerden op een bericht van techwebsite The Information dat Google-moederbedrijf Alphabet overweegt de chipfabrikant te laten vallen als leverancier van chips voor kunstmatige intelligentie (AI), zodra het techconcern zijn eigen chips heeft ontwikkeld. Dat zou mogelijk al in 2027 kunnen gebeuren.

Cisco leverde bijna 4 procent in. Het softwareconcern koopt het cyberbeveiligingsbedrijf Splunk voor 28 miljard dollar. Het aandeel Splunk steeg daarop 21 procent in waarde.

News Corp en Fox klommen tot 3 procent. De 92-jarige mediamagnaat Rupert Murdoch gaat met pensioen en treedt af als voorzitter van de mediabedrijven. Zijn zoon Lachlan Murdoch neemt de taken van zijn vader over.

FedEx won 4,5 procent. De grote pakketbezorger boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook werd het concern iets positiever over de winst in het hele boekjaar, mede dankzij kostenbesparingen en hogere tarieven. Het bedrijf profiteerde daarnaast van de stakingsdreiging bij concurrent UPS. Die staking werd uiteindelijk afgeblazen, maar veel klanten kozen uit voorzorg voor FedEx om hun pakketten te bezorgen.

De euro was 1,0658 dollar waard, tegen 1,0668 dollar bij het slot van de Europese handel. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 89,58 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 93,24 dollar per vat.