Bloomberg: China overweegt versoepeling aandelenbezit buitenland

China overweegt om de regels te versoepelen die het aandelenbezit van Chinese bedrijven vanuit het buitenland beperken. Dit melden ingewijden. China beperkt het totale aandelenbezit voor mensen uit andere landen in Chinese bedrijven nu tot 30 procent, waarbij één individuele buitenlandse aandeelhouder niet meer dan 10 procent mag houden. Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe limieten worden.

De versoepelingen moeten gaan gelden voor de beurzen in Shanghai, Beijing en Shenzhen. China wil volgens de ingewijden zo de handel stimuleren en de markt openstellen. Steeds meer buitenlandse fondsen verlaten de aandelenmarkt in het land, dat een van de grootste economieën van de wereld is. De Chinese beurzen presteren dit jaar een stuk slechter dan de andere grote aandelenmarkten. Dit komt mede door het lage vertrouwen onder beleggers en het tegenvallende economische herstel van China.

Chinese autoriteiten hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar van persbureau Bloomberg. Vorige maand namen Chinese autoriteiten ook al maatregelen om de aandelenmarkt daar te ondersteunen. Zo werd de belasting op de handel in aandelen verlaagd van 0,1 procent tot 0,05 procent.