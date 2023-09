CBS: huizenprijzen ‘stabiliseren’ na maanden van prijsdaling

De Nederlandse huizenprijzen zijn in augustus voor de derde maand op rij licht gestegen, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen lijken de huizenprijzen daarmee te “stabiliseren” na maanden van prijsdaling.

Bestaande koopwoningen verwisselden vorige maand gemiddeld voor een 0,6 procent hogere prijs van eigenaar dan in juli. In die voorgaande maand en in juni zaten de prijzen ook al met enkele tienden van een procent in de lift. “Bij een maand kan je nog zeggen dat sprake is van een korte onderbreking, maar bij drie lijkt het er wel op dat de prijsdaling achter de rug is”, aldus Van Mulligen.

De kenner wijst erop dat het effect van de gestegen rente “nu wel zo’n beetje voorbij” lijkt. Dat de huizenprijzen maandenlang omlaaggingen, werd namelijk vooral veroorzaakt door de snel gestegen hypotheekrente. Daardoor konden huizenkopers minder lenen, wat de prijzen drukte.

“Bij een hypotheek voor tien jaar vast lag de rente eerst net iets boven de 1 procent. Nu betaal je al snel 4,5 procent rente. Dat is een groot verschil”, legt Van Mulligen uit. Hoewel de rente ook nog steeds verder zou kunnen stijgen, denkt hij dat huizenkopers nu toch minder onder de indruk zijn. “Het verschil 4 en 5 procent is toch heel anders dan het verschil tussen bijvoorbeeld 1 en 2 procent rente.”

Vergeleken met augustus vorig jaar kwamen de huizenprijzen afgelopen maand nog wel 4,8 procent lager uit. Daarbij speelt mee dat de prijzen vorig jaar nog een piek bereikten. De jaar-op-jaardaling is inmiddels wel kleiner dan in de drie voorgaande maanden. Uit de cijfers komt verder naar voren dat er vorige maand 15.934 huizen zijn verkocht. Dat is bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. Bezien over de eerste acht maanden van het jaar loopt de huizenverkoop bijna 7 procent achter ten opzichte van een jaar terug.

Van Mulligen wil zich niet wagen aan voorspellingen voor de woningmarkt. “Dat blijft natuurlijk koffiedik kijken”, zegt hij. Wel weet het CBS uit onderzoek dat de vraag om te verhuizen nog steeds aanwezig is. Dat heeft volgens Van Mulligen een stuwend effect op de prijs. Bekend is dat Nederland kampt met een groot woningtekort. Experts en brancheorganisaties hameren er al langer dat er veel meer huizen moeten worden bijgebouwd.