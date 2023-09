Duits staatsbedrijf krijgt kritiek voor handel in Russische lng

Een door de Duitsland genationaliseerd energiebedrijf is in opspraak geraakt omdat het in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland handelt. De transactie is niet verboden, maar binnen Europa is Duitsland tegenstander van de handel in lng uit Rusland omdat dit land Oekraïne is binnengevallen.

De vorig jaar genationaliseerde Gazprom-divisie, die sinds de Duitse overname SEFE Energy heet, is van plan lng die afkomstig is van het Siberische schiereiland Jamal te verkopen aan India. Dat valt verkeerd bij de linkse oppositiepartij Die Linke. “Dit gaat tegen zowat alles in wat de Duitse overheid in het verleden over dit onderwerp heeft gezegd”, zei parlementslid Christian Leye. “Het is blijkbaar niet zo gemakkelijk om de economische banden met Rusland te doorbreken als politici ons wilden doen geloven.”

Critici willen ook weten waarom Berlijn akkoord gaat met de verscheping van de Russische lng door een Duits bedrijf, terwijl het officiële standpunt was dat het beter was om lng uit Rusland te mijden. “Het moet met spoed worden opgehelderd wie binnen de Duitse overheid kennis had van deze deals”, stelt Constantin Zerger, die leiding geeft aan de werkgroep voor energie bij milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken heeft gezegd de kwestie te onderzoeken.

SEFE benadrukt dat dat de Russische lng niet bedoeld is voor de Europese markt. “Duitse havens zijn niet betrokken bij dit proces, noch Europese of Duitse gasnetwerken”, reageert het bedrijf per e-mail. “Deze volumes komen daardoor niet terecht op de Duitse markt of bij de Duitse industrie of huishoudens.”

De partij vloeibaar gas valt onder een langetermijncontract. Daarin was volgens SEFE afgesproken dat het bedrijf sowieso zou moeten betalen voor de afgesproken leveringen van gas door een lng-faciliteit in Jamal, ook als SEFE dit gas niet meer zou willen.