Rentezorgen houden Damrak in de greep

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag iets verder weg te zakken na de recente verliesbeurten. Sinds het rentebesluit van de Federal Reserve staat de stemming op de beurzen onder druk. De Amerikaanse centrale bank hield de rente deze week weliswaar onveranderd, maar hintte wel op een verdere verhoging later dit jaar. Ook gaf de Fed aan dat het rentetarief in de grootste economie ter wereld langer hoog zal blijven om de inflatie onder controle te krijgen.

Ook in Europa bogen veel centrale banken zich deze week over de rente. Zo werd de rente in Noorwegen, Zweden en Turkije verder verhoogd om de inflatie in die landen te bestrijden. De Bank of England en de centrale bank van Zwitserland besloten net als de Fed tot een rentepauze.

In Nederland maakte statistiekbureau CBS vrijdag bekend dat de economie in het tweede kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procent is gekrompen. Het cijfer werd daarmee opwaarts bijgesteld. Bij de eerste berekening in augustus kwam de krimp ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 nog uit op 0,3 procent. Nederland zit daarmee wel technisch in een recessie, waarvan sprake is bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp.

De AEX koerst af op een klein openingsverlies van 0,1 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting licht lager beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai noteerden tussentijds rond de 0,9 procent hoger door de hoop op meer steunmaatregelen van de Chinese overheid om het kwakkelende herstel van de economie aan te jagen. Ook de Chinese techbedrijven veerden op na de recente koersdalingen.

In Tokio ging de Nikkei 0,5 procent lager het weekeinde in. De Japanse yen stond onder druk na het besluit van de Japanse centrale bank om het zeer ruime monetaire beleid ongewijzigd te laten. In Japan staat het belangrijkste rentetarief nog altijd op min 0,1 procent. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de Japanse inflatie in augustus iets is gedaald tot 3,2 procent.

Op het Damrak zal DSM-Firmenich mogelijk tegenwind ondervinden van een negatief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden het koersdoel voor het speciaalchemiebedrijf flink terug. De euro was 1,0646 dollar waard, tegen 1,0668 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 90,28 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 93,82 dollar per vat.