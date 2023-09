Sterkste daling Duitse huizenprijzen sinds 2000

De Duitse huizenprijzen zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in het sterkste tempo gedaald sinds het begin van de metingen in 2000. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Op jaarbasis gingen de prijzen gemiddeld met 9,9 procent omlaag.

Door de stijgende hypotheekrente staat de vraag naar woningen onder druk, wat zorgt voor dalende prijzen. In de voorgaande jaren stegen vastgoedprijzen juist hard doordat geld lenen erg goedkoop was.

Met name in de grote steden als Berlijn, Hamburg en M√ľnchen zakken de prijzen nu flink. In minder dichtbevolkte gebieden is de prijsdaling wat minder sterk.

Verder heeft de woningbouw in Duitsland ook last van de hogere rente en gestegen materiaalkosten. Destatis meldde maandag dat het aantal bouwvergunningen voor appartementen hard is gedaald in juli. Door die hogere kosten zijn huizenbouwers terughoudender geworden met nieuwe projecten. Zij vragen om hulp van de overheid om de huizenbouw te stimuleren.