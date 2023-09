Arriva wil meer dan twintig trajecten van NS overnemen

Arriva wil vanaf 2026 op tal van spoortrajecten in het land gaan rijden waar nu nog treinen rijden van de NS. De spoorvervoerder heeft daarvoor verzoeken ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), bevestigt een woordvoerster van Arriva na berichtgeving door de Volkskrant.

Het gaat in totaal om 24 stoptreinen en twee intercitytrajecten. Zo wil Arriva gaan rijden tussen Amsterdam en Hoofddorp, Vlissingen en Breda, en Lelystad en Zwolle. Deze verbindingen maken deel uit van het zogeheten hoofdrailnet. De overheid heeft al gezegd dat de hoofdrailnetconcessie opnieuw voor langere tijd wordt gegund aan de NS. Maar volgens Arriva zijn de laatste handtekeningen nog niet gezet. Vandaar dat de vervoerder nu toch aanvragen doet.

Arriva en andere regionale vervoerders verzetten zich al langer tegen de onderhandse gunning van het hoofdrailnet aan de NS. Zij betogen dat de gang van zaken in strijd is met Europese regels. De vervoerders hebben ook al aangekondigd juridische stappen te zullen ondernemen als de nieuwe gunning van het hoofdrailnet aan de NS straks wel helemaal is geregeld.