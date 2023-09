Bronnen: ook meteen Indiase toestellen bij debuut nieuwe iPhone

Apple heeft bij de lancering van de iPhone 15 ook meteen exemplaren uit Indiase fabrieken verkocht. Dat had het Amerikaanse techconcern nog niet eerder gedaan bij het uitkomen van een nieuw model iPhone, meldt het Duitse persbureau dpa op basis van ingewijden.

De meeste Apple-producten worden nog steeds in China geproduceerd. Maar India is wel in opkomst als productieland van apparatuur van Apple. Vandaar dat er in verschillende landen, waaronder India zelf, sinds vrijdag ook al iPhone 15- en iPhone 15 Plus-toestellen van Indiase makelij zouden worden verkocht.

Onlangs kondigde Foxconn, dat onder meer de iPhones van Apple maakt, nog aan om zijn investeringen en de werkgelegenheid in zijn fabrieken in India te verdubbelen. Het bedrijf wil daarmee de verplaatsing van zijn productie in China naar India versnellen vanwege de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Apple-topman Tim Cook presenteerde de iPhone 15 eerder deze maand. Die mobieltjes zijn nu voorzien van een zogeheten USB-C-poort om de smartphones op te laden. Daarmee voldoet Apple aan eisen van de Europese Commissie. Brussel wil dat vanaf eind volgend jaar alle mobieltjes en oplaadbare apparaten die poort hebben om zo afval en extra kosten voor consumenten tegen te gaan. Nu hebben veel mensen nog verschillende opladers thuis.