ACM: nog niet alle mogelijkheden ‘spitsmijden’ op stroomnet benut

Het door demissionair minister Rob Jetten gewenste “spitsmijden” op het stroomnet komt op stoom maar nog niet alle mogelijkheden zijn benut. Tot die conclusie komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek naar dit zogeheten congestiemanagement op het net.

Het gaat erom dat producenten of afnemers van elektriciteit helpen het net minder te belasten door invoering of afname op piekmomenten tijdelijk te verminderen. Dat moet de druk op het overvolle stroomnet verlichten.

Volgens de ACM ontstaat er dankzij dit spitsmijden, waarvoor partijen een vergoeding ontvangen van hun netbeheerder, meer ruimte op het net en kunnen er meer duurzame projecten aangesloten worden. Zo wijst de toezichthouder op een recente deal tussen Eneco en Enexis. De energieleverancier heeft met de netbeheerder afgesproken tijdens piekmomenten minder stroom te leveren met een Gronings windpark. Daardoor ontstond ruimte om in Groningen 30.000 zonnepanelen aan te sluiten.

Maar de ACM vindt dat er op een aantal punten nog verbetering nodig is. Zo zouden de regels op korte termijn verduidelijkt moeten worden. Ook moeten netbeheerders volgens de ACM sneller onderzoeken hoeveel extra ruimte er dankzij spitsmijden kan worden vrijgegeven. Daarnaast pleit de toezichthouder voor het verplicht maken van deelname aan dit soort projecten, als autoriteiten daarom vragen. “Gezien de ernst van transportschaarste kan deelname aan congestiemanagement niet langer vrijblijvend zijn, met name voor producenten van elektriciteit.”

Dat de netten overvol zijn geraakt, is een gevolg van de komst van de vele windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Die verduurzamingsinitiatieven gaan soms sneller dan dat netbeheerders hun netten kunnen uitbreiden. Energieminister Jetten schreef in juni in een Kamerbrief dat flexibiliteit bij bedrijven nodig is om te voorkomen dat Nederland op slot moet vanwege een overvol elektriciteitsnet. Duizenden bedrijven staan op een wachtlijst met hun aanvraag van een nieuwe of grotere aansluiting op het net.