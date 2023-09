ABN AMRO: winkelstraat wordt leger, toch ook kansen pandeigenaren

De huidige economische omstandigheden leiden tot grote uitdagingen voor ondernemers in de winkelstraat. Zo werd vorige week elektronicaketen BCC failliet verklaard en eerder al kledingwinkelketens Scotch & Soda en Score. Volgens ABN Amro neemt het aantal faillissementen de komende tijd naar verwachting toe. Maar de bank denkt dat er ook kansen liggen voor vastgoedeigenaren.

Dat steeds meer bedrijven in de financiële problemen komen, komt volgens de bank onder meer doordat zij coronasteun moeten terugbetalen, waardoor bedrijven eerder lange tijd kunstmatig in leven konden blijven. Ook hebben ondernemers te maken met gestegen personeels-, energie- en inkoopkosten. Dat verschillende bedrijven de afgelopen tijd in de problemen zijn gekomen, kan volgens ABN AMRO “een voorbode zijn voor een verder stijgend aantal faillissementen en een toename van leegstaande winkelpanden in de non-food retailsector”.

Kredietverzekeraar Atradius verwacht dat het aantal faillissementen dit jaar met 52 procent stijgt ten opzichte van vorig jaar. Met die sterke stijging behoort Nederland tot de wereldwijde koplopers. Alleen in Hongkong (plus 68 procent) gaan volgens Atradius naar verwachting meer bedrijven op de fles.

Dat raakt aan de inkomsten van vastgoedeigenaren. ABN AMRO denkt daarom dat het “bestendigen van de relatie met zittende huurders” belangrijk kan zijn. Zo zouden verhuurders soms genoegen kunnen nemen met een lagere huurstijging. Daarnaast zouden pandeigenaren maatwerkafspraken kunnen maken over de huurverhoging. “Die kunnen ervoor zorgen dat de activiteiten van toekomstbestendige retailers die tijdelijk in de problemen zitten, kunnen blijven doorgaan”, aldus de bank. Want als hele ketens omvallen, kan dat volgens ABN AMRO verstrekkende gevolgen hebben. “De huurstroom van meerdere winkels in de portefeuille kan zo in één klap in gevaar komen.”

De bank stelt dat het daarom belangrijk is dat vastgoedbeleggers een afweging maken bij de selectie van nieuwe huurders. Daarbij moet rekening worden gehouden met het type bezoekers en het winkelgebied. ABN AMRO verwacht dat steeds meer winkelstraten veranderen in plekken waar shoppen wordt gecombineerd met bijvoorbeeld horeca en sport. Daarnaast zijn er branches die nog wel groei laten zien, zoals tweedehandskledingwinkels en winkels voor verzamelaars. Al is het volgens de bank de vraag “in hoeverre deze winkels bestand zijn tegen toekomstige huurstijgingen”.