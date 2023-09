Boeren en milieuclubs boos om vergunning Schiphol, luchtvaart blij

De luchtvaartsector haalt opgelucht adem nu Schiphol na jaren eindelijk een natuurvergunning binnen heeft, maar sommige boeren en de milieubeweging reageren verontwaardigd. Boerenactiegroep Agractie noemt het “bijzonder wrang en onrechtvaardig” dat luchthaven Schiphol een natuurvergunning heeft gekregen, terwijl een grote groep boeren daar al jaren over in onzekerheid zit. “Waar PAS-melders en interimmers al 4,5 jaar zonder vergunning in onzekerheid zitten wordt Schiphol nog net even voor de verkiezingen gelegaliseerd”, reageert Agractie.

PAS-melders zijn boeren die zitten te springen om een vergunning voor hun stikstofuitstoot, maar die niet kunnen krijgen bij gebrek aan stikstofruimte. Toen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog van kracht was, mochten ze volstaan met een melding, daarom worden ze zo genoemd. Interimmers zijn een andere groep die tussen de wal en het schip zijn gevallen.

“Het toont aan waar de prioriteiten van deze minister liggen”, stelt Agractie over het besluit. Eerder lieten milieuorganisaties al hun teleurstelling blijken. Ook zij vinden het “krom” dat boerderijen uitgekocht moesten worden om de benodigde stikstofruimte op te halen.

“Dit is een gemiste kans voor de overheid om in te grijpen en natuur, omwonenden en klimaat te beschermen tegen de vervuiling van Schiphol”, vinden Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu.