IMF: Surinaamse economie stabieler dankzij pijnlijke hervormingen

De economische aanpak van de Surinaamse regering begint vruchten af te werpen, vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het bestuur van het fonds staat achter de evaluatie van de IMF-missie die in augustus in Paramaribo naging of de regering van president Chan Santokhi zich houdt aan de afspraken met het fonds.

“De economie stabiliseert zich. De druk op de wisselkoers is afgenomen en de inflatie is weliswaar nog steeds hoog, maar vertoont een neerwaartse trend”, zegt IMF-directeur Kenji Okamura in een persverklaring. Hij noemt het “prijzenswaardig” dat Suriname pijnlijke economische hervormingen doorvoert in een moeilijk sociaaleconomisch klimaat.

De regering-Santokhi stopt met het subsidiëren van brandstof, stroom, gas en water en betaalt niet langer salaris aan ambtenaren die niet op het werk verschijnen. Daarmee creëert zij volgens het IMF ruimte voor sociale bescherming en investeringen die leiden tot groei. Het fonds is ook tevreden over de verhoging en uitbreiding van btw-heffingen. Zo is de btw op brandstof onlangs verhoogd van 5 naar 10 procent.

Deze laatste maatregel stuit op felle tegenstand bij een deel van de vakbeweging. Bonden in onder meer de gezondheidszorg eisen dat de regering de verhoging terugdraait. Gebeurt dat niet vóór 1 oktober, dan zullen de vakbonden hun leden oproepen tot acties, zoals stakingen en demonstraties.

Door de positieve beoordeling van het IMF ontvangt Suriname binnenkort zo’n 53 miljoen Amerikaanse dollar (zo’n 50 miljoen euro) van het fonds, waarvan tweederde is bestemd voor begrotingssteun. Santokhi presenteert vrijdag in zijn jaarrede de begroting voor het komende begrotingsjaar.

De bevolking van Suriname is de afgelopen jaren sterk verarmd, onder meer door de fors toegenomen inflatie. Over augustus 2023 lag de inflatie volgens het statistiekbureau op 2 procent, maar sinds augustus vorig jaar zijn de prijzen gemiddeld met 53,5 procent gestegen. De Centrale Bank van Suriname verwacht dat de inflatie over 2023 op ongeveer 40 procent zal uitkomen.