Rechter verklaart Big Bazar failliet na meerdere reddingspogingen

De rechtbank in Amsterdam heeft Big Bazar failliet verklaard, meldt de rechtbank dinsdag. De koopjesketen kampte met financiële problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen. Maandag deed Big Bazar nog een laatste reddingspoging in de rechtbank in Leeuwarden, maar die mislukte.

De rechtbank in Leeuwarden weigerde maandag voor de derde keer om een schuldenexpert aan te stellen om het bedrijf uit de financiële problemen te helpen. Daarop werden dinsdag opnieuw faillissementsaanvragen in behandeling genomen.

Big Bazar zat al twee keer in deze situatie en beide keren werd vlak voor de deadline een verzoek voor het aanstellen van een schuldenexpert ingediend. De aanvragen voor een bankroet kwamen daardoor telkens in de wacht te staan. In totaal liepen tegen Big Bazar ruim dertig faillissementsaanvragen. Maar de rechter wilde Big Bazar, dat tussen 2020 en 2022 jaarverliezen leed tussen de 13 miljoen en 17 miljoen euro, geen uitstel gunnen omdat het bedrijf waarschijnlijk niet aan zijn lopende verplichtingen kon voldoen.

Afgelopen zomer meldde de in 2007 opgerichte koopjesketen in de financiële problemen te zitten. Dit komt volgens Big Bazar door de forse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder gingen uitgeven. De laatste tijd zijn veel rekeningen niet meer betaald, tot ergernis van verhuurders van winkelpanden en leveranciers. De schuldenberg liep op tot enkele tientallen miljoenen euro’s.

Topman Heerke Kooistra hoopte lange tijd een bankroet af te kunnen wenden door verlieslatende winkels te sluiten. Vaak moest Big Bazar na rechtszaken ook gedwongen een winkelpand verlaten vanwege huurachterstanden.

Voor de circa 1300 medewerkers betekent het bankroet het einde van hun baan. Dinsdag werd ook bekend dat Big Bazar de lonen over september niet direct kon uitbetalen, hoewel het bedrijf maandag beloofde dit wel te doen. Volgens de advocaat van de winkelketen zou de uitbetaling van de salarissen vlak voor een verwacht bankroet opgevat kunnen worden als verboden bevoordeling van een groep schuldeisers ten koste van andere.

Joost Konings van incassobureau Invorderingsbedrijf, die namens meerdere schuldeisers van Big Bazar spreekt, is kritisch op de pogingen om een bankroet af te wenden. “Je kunt jezelf afvragen hoe ver je als wanbetaler mag gaan bij het inzetten van rechtsmiddelen om maar te rekken. Schuldeisers zijn het kind van de rekening geworden.”