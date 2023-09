Britse overheid akkoord met omstreden oliewinning in Noordzee

Het Verenigd Koninkrijk heeft toestemming gegeven voor de ontginning van een nieuw olie- en gasveld in de Noordzee. De toekomstige booractiviteiten in het Rosebank-veld zijn omstreden. Klimaatactivisten vinden dat de Britse overheid daarmee de belofte niet nakomt om toe te werken naar netto nul CO2-uitstoot in 2050.

Het Noorse energiebedrijf Equinor en branchegenoot Ithaca zijn van plan om omgerekend zo’n 3,6 miljard dollar te investeren in het olie- en gasveld. Dat ligt 130 kilometer ten noordwesten van de Shetland-eilanden. De twee concerns schatten dat ze er het equivalent van 300 miljoen vaten olie kunnen opboren. Naar verwachting kunnen de twee bedrijven vanaf 2026 olie en gas oppompen uit Rosebank.

De Britse regering verdedigt haar toestemming voor de winning van fossiele brandstoffen uit nieuwe reserves door te wijzen op de energiezekerheid. Na de Russische inval in Oekraïne werd duidelijk dat grote delen van Europa voor hun gas van Rusland afhankelijk waren.

“We steunen de olie- en gassector van het Verenigd Koninkrijk bij het stutten van onze energiezekerheid, het laten groeien van onze economie en de overgang naar goedkopere, schonere energie”, zei Claire Coutinho, minister voor Energiezekerheid. “We zullen olie en gas nodig hebben als onderdeel van de energiemix op weg naar netto nul uitstoot, dus het is logisch om onze eigen voorraden zoals Rosebank in de Noordzee te gebruiken.”

De Britse afdeling van Greenpeace heeft geen goed woord over voor de beslissing. “Dit besluit is niets anders dan een blanco cheque voor fossiele bedrijven om het klimaat te verwoesten”, verklaarde campagneleider Philip Evans.

De toezichthouder die akkoord ging met de olie- en gaswinning uit Rosebank, zegt bij die beslissing ook rekening te hebben gehouden met de uitstoot van broeikasgassen. Equinor en Ithaca willen de uitstoot als gevolg van hun werkzaamheden op boorplatforms beperken door vooral elektrisch te werken. Dit zou pas vanaf 2030 mogelijk zijn.

De Britse regering kreeg onlangs veel kritiek op haar klimaatbeleid. Premier Rishi Sunak maakte bekend een aantal plannen tegen klimaatverandering af te zwakken, waaronder een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met benzine- of dieselmotoren vanaf 2030. Die deadline werd vijf jaar vooruitgeschoven.