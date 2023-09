Oliebedrijven Exxon en Chevron stijgers op verdeeld Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag verdeeld gesloten bij aanhoudende onzekerheid over de rente. De koersverliezen van eerder op de dag werden wel voor een groot deel weggewerkt. De grote oliebedrijven op Wall Street stonden bij de winnaars, geholpen door de gestegen olieprijzen.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,2 procent op 33.550,27 punten. De brede S&P 500 was vrijwel vlak op 4274,51 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 13.092,85 punten. Op dinsdag waren nog koersdalingen tot 1,6 procent te zien voor de hoofdgraadmeters.

De rentevrees bij beleggers keerde vorige week terug nadat de Amerikaanse centrale bank meldde dat de rente waarschijnlijk langer hoog blijft dan eerder aangenomen. De Federal Reserve hield de rente toen onveranderd, maar de beleidsmakers lieten wel de deur open voor een verdere verhoging later dit jaar om de inflatie te bestrijden.

De olieprijzen gingen flink omhoog door het nieuws dat de voorraden bij de grootste olie-opslag van de Verenigde Staten zijn gedaald naar het laagste niveau sinds juli vorig jaar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,6 procent tot 93,65 dollar en Brentolie werd 2,7 procent duurder op 96,51 dollar per vat. Dat zijn de hoogste niveaus in een jaar tijd.

Daarvan profiteerden grote maatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips met winsten tot 3,3 procent. Oliedienstverleners als Halliburton, Baker Hughes en Schlumberger stegen tot 3 procent.

De fabrikanten van elektrische auto’s Lucid en Rivian wonnen tot 3,6 procent. Een dag eerder stegen ze ook al door de aanhoudende stakingen bij General Motors, Ford en Stellantis. De staking kan mogelijk vanaf vrijdag worden uitgebreid door autovakbond UAW. Lucid en Rivian profiteren mogelijk van de historische werkonderbrekingen bij drie autofabrikanten tegelijk. Tesla verloor echter 1,5 procent.

Kledingmerk Levi Strauss werd 2,2 procent hoger gezet na een positief analistenrapport van investeringsbank TD Cowen. Speelgoedfabrikant Mattel (plus 2,9 procent) zat ook de lift dankzij een positief analistenrapport van zakenbank Morgan Stanley.

De euro was 1,0503 dollar waard, tegen 1,0522 dollar bij het slot van de Europese beurshandel.