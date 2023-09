MSD zet fabriek Oss voor immuuntherapie in de verkoop

Farmaceut MSD stopt over twee jaar met de productie van immuuntherapie in Oss. De productie wordt overgenomen door modernere fabrieken in andere landen. De Brabantse fabriek gaat in de verkoop, en MSD heeft “als topprioriteit” dat de koper niet alleen de fabriek maar ook de circa zeshonderd werknemers overneemt.

MSD zegt met “verschillende partijen” te praten over de verkoop van de fabriek en er vertrouwen in te hebben dat de locatie wordt overgenomen. Daarnaast stopt MSD met laboratoriumonderzoek op een andere plek in Oss. Het werk gaat naar andere locaties, de huur van het gebouw stopt.

In Oss wordt het middel pembrolizumab gemaakt, dat daar ook is ontdekt en ontwikkeld. Het middel wordt gebruikt bij onder meer huidkanker, longkanker en hodgkinlymfoom.