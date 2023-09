Nederlandse industriebedrijven blijven somber gestemd

De stemming in de Nederlandse industrie is in september somber gebleven. Dat komt vooral doordat industriƫle bedrijven minder tevreden waren over de hoeveelheid werk op de plank, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een graadmeter van het statistiekbureau die het sentiment van deze maakbedrijven aangeeft, blijft deze maand staan op een stand van min 2,2 punten. Dat is dezelfde score als in augustus, toen het producentenvertrouwen voor het eerst sinds 2020 onder de nul uitkwam. Van alle deelbranches in de maakindustrie zijn bedrijven die hout en bouwmaterialen produceren het somberst.

Waar het oordeel over de orders slechter werd, waren industriebedrijven minder pessimistisch over de productie in de komende drie maanden. Ook waren ze minder negatief over hun voorraden. Toch zijn er per saldo nog altijd meer industriebedrijven negatief dan positief over de verwachte bedrijvigheid en onverkochte voorraden.