UWV: wetten soms te complex om benodigde hulp te kunnen bieden

Uitkeringsinstantie UWV kan mensen niet altijd de hulp bieden die ze nodig hebben, omdat Nederlandse wetten soms te ingewikkeld zijn. Dit zei de instantie donderdag in een gesprek met leden van de Tweede Kamer.

Het UWV ziet veel problemen ontstaan doordat meerdere instanties betrokken zijn bij de uitvoering van wetten en regelingen. In de samenwerking tussen die verschillende dienstverleners staat wetgeving soms in de weg, zegt Nathalie van Berkel, lid van de raad van bestuur van het UWV. “Gegevensuitwisseling en -verwerking zijn nu vaak niet mogelijk omdat wettelijke grondslagen niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld om cliĆ«nten met problematische schulden direct over te kunnen dragen aan de gemeente, om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen raken.” Ook de samenloop en opstapeling van sommige regelingen en wetten zorgen volgens de uitkeringsinstantie voor problemen.

Wet- en regelgeving moeten dan ook veranderen om de problemen op te lossen, vindt het UWV. In het arbeidsongeschiktheidsstelsel is het volgens het UWV zelfs noodzakelijk dat wetgeving minder ingewikkeld wordt. Arbeidsongeschikte mensen met een WIA-uitkering zitten nu onnodig lang in onzekerheid omdat de regels erg ingewikkeld zijn. Daardoor weten zij niet waar ze aan toe zijn, stelt de uitkeringsinstantie. Het arbeidsongeschiktheidsstelsel moet wat het UWV betreft simpel en toegankelijk worden en weer werken moet daarbij vooropstaan.