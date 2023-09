Nog meer werknemers Amerikaanse autofabrieken leggen werk neer

Nog meer werknemers van autofabrieken in de Verenigde Staten gaan staken, meldt vakbond United Auto Workers (UAW). Werknemers van General Motors (GM), Ford en Stellantis legden twee weken geleden het werk neer omdat ze onder meer een hoger loon willen.

Momenteel staken werknemers van 41 fabrieken in de VS. Maar 7000 werknemers van nog twee fabrieken sluiten zich bij de staking aan, namelijk personeel in een fabriek van Ford in de stad Chicago en een van GM in de staat Michigan. Het aantal stakers loopt daarmee op tot 25.000.

De vakbond wilde de staking bij Stellantis eerst ook uitbreiden, maar dat gaat niet door. Onderhandelingen met dat bedrijf gaan de goede kant op, zegt voorzitter Shawn Fain van de autovakbond.