Prijzen 0,2 procent gestegen, laagste inflatie sinds 2016

Het dagelijks leven is in september 0,2 procent duurder geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij een eerste raming. Daarmee was de inflatie een stuk lager dan een maand eerder, toen de prijzen in doorsnee 3 procent stegen.

Het zijn de kleinste prijsstijgingen die het CBS sinds september 2016 bekendmaakte. Dat de inflatie zo laag uitvalt, komt vooral door de invloed van de prijzen voor gas en elektriciteit. Die schoten in 2022 nog hard omhoog door zorgen over het aanbod van aardgas nadat Rusland de toevoer daarvan naar Europa grotendeels had afgeknepen. Nu zijn de energieprijzen een stuk lager.

Volgens de Europese meetmethode, die net iets anders is dan die van het CBS, daalden de prijzen zelfs op jaarbasis. Het gaat dan om een afname van 0,3 procent. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. In de supermarkt merken mensen waarschijnlijk nog niet heel veel van de afgenomen inflatie. De prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak waren in september nog 10 procent hoger dan een jaar eerder.

De inflatie liep sinds het einde van 2021 al steeds harder op, waarbij de oorlog in Oekraïne sinds februari 2022 voor extra sterke prijsstijgingen zorgde. De gevolgen voor de koopkracht van Nederlanders werden daarmee ook een belangrijk politiek thema. In de aanloop naar de verkiezingen is bestaanszekerheid bijvoorbeeld een belangrijk thema geworden en veel partijen in de Tweede Kamer steunen een extra verhoging van het minimumloon.