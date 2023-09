Schiphol haalt tent voor wachtrijen in buitenlucht weg

Schiphol heeft de tent weggehaald die vorig jaar voor vertrekhal 1 was geplaatst om reizigers beschutting te bieden. De luchthaven plaatste de tientallen meters lange tent, omdat personeelstekorten op de luchthaven in het hoogseizoen van 2022 geregeld voor wachtrijen tot buiten de vertrekhal zorgden.

Volgens een woordvoerster is de tent niet meer nodig omdat passagiers nu sneller door de incheckbalies en beveiligingscontrole kunnen, waardoor er geen lange rijen meer staan. “Het is ook niet de bedoeling dat de tent terugkomt. Hij is gewoon gehuurd dus gaat hij nu terug naar de leverancier”, zegt ze.

Op piekdagen in 2022 liep het geregeld fout op Schiphol door de lange wachttijden, die vooral het gevolg waren van een tekort aan beveiligers. Passagiers stonden uren in de rij en misten soms zelfs hun vlucht doordat ze niet op tijd langs alle checks kwamen. Om de drukte het hoofd te bieden, beperkte Schiphol een tijdlang het aantal reizigers dat via de luchthaven vloog.