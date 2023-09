Bedrijvigheid industrie China voor eerst in 6 maanden gegroeid

De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in september voor het eerst in zes maanden tijd weer gegroeid, wat erop kan duiden dat de economie van China langzaam aan het opkrabbelen is na een periode van zwakte.

Volgens het Chinese statistiekbureau steeg de zogeheten inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, in september naar een stand van 50,2. Dat was 49,7 in augustus. Een niveau van 50 of meer duidt op groei. Een stand daaronder wijst op krimp van de industriƫle activiteit.

De tweede economie van de wereld heeft te kampen met een zwakkere binnenlandse vraag en een crisis op de vastgoedmarkt. Ook de export staat onder druk vanwege de afkoelende wereldeconomie. Om de economie te stimuleren heeft de Chinese overheid verschillende maatregelen genomen. Die lijken nu effect te sorteren. Zo stegen de winsten van grote industriebedrijven in China vorige maand voor het eerst in meer dan een jaar tijd.

De Chinese president Xi Jinping verklaarde donderdag nog dat de regering meer zal doen om de economie aan te jagen en de doelstellingen voor groei te behalen. Beijing heeft een doelstelling voor een economische groei dit jaar van circa 5 procent.