Oliebedrijf BP ziet in korte tijd opnieuw topbestuurder opstappen

Het grote Britse olie- en gasconcern BP ziet binnen enkele weken opnieuw een topbestuurder vertrekken. Nu gaat het om het hoofd van de Amerikaanse activiteiten van BP die weggaat. Eerder deze maand stapte al topman Bernard Looney onverwacht op vanwege relaties met collega’s bij BP in het verleden.

Volgens BP heeft president David Lawler van de activiteiten in de Verenigde Staten aangegeven zijn carrière buiten het bedrijf te willen voortzetten. Lawler heeft negen jaar gewerkt voor BP. Het olieconcern heeft al een opvolger benoemd. Onder leiding van Lawler heeft BP grote investeringen gedaan in schalievelden in de VS.

Looney vertrok op 12 september per direct bij BP vanwege de relaties met collega’s. Volgens zakenkrant Financial Times zou hij ook vrouwen met wie hij relaties had hebben gepromoveerd. De topman is op tijdelijke basis vervangen door Murray Auchincloss die daarvoor financieel directeur was. BP is nu op zoek naar een vaste opvolger voor Looney die sinds begin 2020 aan het hoofd van het bedrijf stond.