Goudprijs gedaald naar laagste niveau in zeven maanden

De goudprijs is maandag gedaald naar het laagste niveau in zeven maanden, gedrukt door de sterkere dollar en de stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Daardoor wordt goud minder aantrekkelijk als belegging.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) staat nu op circa 1832 dollar. Dat is het laagste punt sinds maart van dit jaar. Toen werd de goudprijs nog gestuwd door de onrust in de bankensector na het omvallen van regionale banken in de Verenigde Staten. Goud wordt in onrustige tijden op de beurs vaak beschouwd als een veilige investering.

Door de sterkere dollar wordt goud duurder voor handelaren met andere valuta, wat de vraag drukt. Ook zorgen de stijgende rentes op Amerikaanse staatsleningen voor een instroom van kapitaal in obligaties, waaronder uit de goudmarkt. De rentes stijgen door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente voor langere tijd op een hoog niveau zal laten.

Analisten sluiten niet uit dat de goudprijs richting de 1800 dollar gaat. De goudprijs bereikte zijn recordniveau van ruim 2075 dollar in augustus 2020.

Ook andere edelmetalen zoals platina en zilver staan onder druk. De prijs van platina staat zelfs op het laagste niveau in een jaar tijd. Metalen als koper, aluminium en zink zijn eveneens in prijs gedaald.