IMF: veel meer private financiering nodig voor klimaataanpak

Opkomende economieën en ontwikkelingslanden hebben “veel meer private financiering” nodig voor klimaataanpak. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een belangrijk rapport dat pas volgende week verschijnt, maar waarvan nu al een deel is vrijgegeven. Daarin roept het IMF banken en verzekeraars ook op om hun duurzaamheidsbeleid beter te formuleren.

Eerder becijferde het Internationaal Energieagentschap (IEA) al dat opkomende economieën tegen 2030 jaarlijks ongeveer 2000 miljard dollar nodig hebben om in 2050 netto klimaatneutraal te worden. “Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van de huidige 400 miljard dollar aan klimaatinvesteringen die de komende zeven jaar gepland zijn”, benadrukt het IMF.

De VN-organisatie voor financiële stabiliteit in de wereld voorziet dat de groei van de overheidsinvesteringen in deze vergroeningsslag in de betreffende landen beperkt zal zijn. Dat betekent volgens het fonds dat private investeerders een grote bijdrage zullen moeten leveren. Het IMF schat dat zo’n 80 procent van de investeringen door andere partijen dan overheden opgehoest moet worden.

Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien de omstandigheden daar vaak niet in lijn zijn met de vereisten die grote private investeerders stellen. Investeringen daar zijn daarom risicovoller. Het IMF merkt wel dat er steeds meer investeerders zijn die duurzaam willen beleggen. Maar de focus ligt dan vaak op het hebben van de juiste duurzaamheidsscores en niet zozeer op het echte effect van investeringen.

Dat laatste is iets dat verbeterd moet worden. “Het beleid moet zich opnieuw richten op het creëren van klimaatimpact in plaats van het ondersteunen van activiteiten die al ‘groen’ zijn, en moet rekening houden met de specifieke behoeften van opkomende markten.”

Het IMF heeft ook gekeken naar de 39 grootste banken en verzekeraars in de wereld. Zij hebben hun duurzaamheidsbeleid nog niet goed in lijn gebracht met de klimaatdoelen, staat in het rapport. In de meeste gevallen is beleid op dit vlak zwak geformuleerd of nog niet in lijn zijn met het streven om klimaatneutraal te worden. Er gaat ook nog steeds veel geld naar fossiele bedrijven.

Overheden zouden zich daarnaast meer moeten inzetten voor het stimuleren van een duurzamere koers, vindt het fonds. Dan gaat het bijvoorbeeld om het uitgeven van garanties om private investeerders over de streep te trekken. Ook zouden toezichthouders scherp moeten letten op de juistheid van groene beweringen van bedrijven.