Schiphol wordt opgeknapt met ‘inhaalslag’ van 3 miljard euro

Schiphol wil de komende jaren 3 miljard euro investeren in onderhoud en vernieuwing van de luchthaven. Dat geld gaat onder meer naar de bagagekelder, looppaden, klimaatsystemen en vliegtuigopstelplaatsen. De luchthaven acht de investeringen “noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen die Schiphol wil bieden aan medewerkers, reizigers en luchtvaartmaatschappijen”.

Veel van de infrastructuur op Schiphol is namelijk toe aan groot onderhoud of vervanging. Interim-topman Ruud Sondag stelt dat er jarenlang te veel gestuurd is op kosten en groei; daarom is er nu een inhaalslag nodig. “Kwantiteit ging boven kwaliteit en dat heeft de staat van de assets op onze luchthaven geen goed gedaan. Dat moet anders en het vraagt nu om investeringen in onze locatie en voorzieningen.”

Sybren Hahn, als directeur verantwoordelijk voor de hele operatie, erkent dat het een grote opgave is, “met werkzaamheden in het hart van de luchthaven”. Desondanks zal Schiphol volgens hem er alles aan doen om de gevolgen voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen te beperken. “Maar hinder is niet uit te sluiten”, aldus Hahn.

Sondag heeft eerder al aangegeven structureel meer geld uit te willen geven aan de kwaliteit van dienstverlening op Schiphol, evenals onderhoud en vernieuwing. De gebruikers van Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen, zullen veel van die kosten gaan dragen, wat kan doorwerken in de prijzen van vliegtickets. De havengelden gaan namelijk stapsgewijs met tientallen procenten omhoog.