Verkoop nieuwe personenauto’s opnieuw flink omhoog

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland ging in september opnieuw flink omhoog, met bijna 17 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Volgens brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG lijkt de markt “weer enigszins in normaal vaarwater te komen”. Zo was er in de eerste maanden van 2023 nog een sterke groei als gevolg van achterstallige orders die werden ingehaald.

De organisaties zien de groei ook terug in de cijfers van het derde kwartaal. Over die periode steeg het aantal registraties met ruim 21 procent ten opzichte van de maanden juli tot en met september vorig jaar. Tot nu toe zijn er dit jaar bijna 287.781 nieuwe personenauto’s verkocht, vorig jaar waren dat er rond deze tijd 224.708.

In totaal werden vorige maand 29.855 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Het meest verkochte merk was Kia, goed voor 9 procent marktaandeel. Het meest geregistreerde automodel was de Tesla Model Y, met een marktaandeel van 6 procent.