Wall Street opent verdeeld ondanks afwenden shutdown in de VS

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag verdeeld, ondanks het afwenden van een shutdown van de Amerikaanse overheid. Het Congres in de Verenigde Staten stemde dit weekend in met een voorstel voor noodfinanciering tot er een overeenstemming is bereikt over een nieuwe begroting. Was een oplossing uitgebleven, dan waren tal van ambtenaren zonder salaris thuis komen te zitten.

Beleggers wachten verder op belangrijke macro-economische cijfers, waaronder het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt. Als de arbeidsmarkt er beter voorstaat dan verwacht, kan dit de Federal Reserve overtuigen om de rente later misschien toch nog wat verder op te schroeven. De rentevrees wakkerde vorige maand nog aan op Wall Street. Zo kondigde de Fed aan dat de rente waarschijnlijk langer hoog blijft dan eerder aangenomen om de inflatie tegen te gaan. De drie hoofdgraadmeters maakten in september als gevolg daarvan een slechte beursmaand door.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een min van 0,1 procent op 33.478 punten. De brede S&P 500 was vlak op 4289 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 13.264 punten.

Apple steeg 1 procent. Het techconcern meldde dit weekend met een oplossing te komen voor problemen met de iPhone 15. Die recent gelanceerde nieuwe smartphone kon in de eerste dagen na aanschaf erg heet worden vanwege een bug in de nieuwste iOS 17-software. Honderden gebruikers klaagden de laatste dagen op sociale media en bij Apple Support dat hun nieuwe iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max abnormaal warm aanvoelden.

Nike daalde 0,7 procent. Het sportbedrijf was vrijdag nog een uitblinker dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Zo viel de winstgevendheid hoger uit dan verwacht en de voorraden daalden. Dat wordt gezien als een teken dat Nike vooruitgang boekt met het vervangen van oudere producten door nieuwere, meer winstgevende sportartikelen zoals schoenen en kleding.

Tesla ging 2,7 procent omlaag na tegenvallende leveringen van zijn elektrische auto’s in het derde kwartaal.