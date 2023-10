Amsterdamse beurs begint rustige ochtend met verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies geopend. Beleggers hadden weinig richtinggevend nieuws, maar verwerkten opmerkingen over het rentebeleid in de Verenigde Staten en Australiƫ.

De AEX-index verloor in de eerste minuten 0,4 procent tot 721,32 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 816,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren zo’n 0,5 procent, Londen zakte 0,6 procent.

De Australische centrale bank veranderde niets aan het belangrijkste rentetarief, maar waarschuwde wel dat er in de nabije toekomst mogelijk nieuwe verhogingen bijkomen om de nog altijd hoge inflatie de kop in te drukken.

Die bekendmaking volgde op de waarschuwing van een van de kopstukken van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, dat de leenkosten in de Verenigde Staten waarschijnlijk verder omhoog moeten. Het hoofd van de Federal Reserve van Cleveland, Loretta Mester, houdt rekening met nog een renteverhoging in 2023.

ABN AMRO begon 2,3 procent lager. De bank maakte bekend dat de Europese Centrale Bank een bepaalde kapitaalvereiste wil verhogen. ABN AMRO voldoet ook na die ophoging ruimschoots aan zijn kapitaalvereisten, meldde de kredietverstrekker voor het openen van de beurzen.

Shell verloor 0,6 procent. De prijs voor een vat Amerikaanse olie is tot onder de 90 dollar gezakt, na de eerdere opmars van de olieprijzen die tot extra inflatiezorgen leidde. BP en TotalEnergies zakten tot 0,9 procent op de beurzen in Londen en Parijs.

Een vat Amerikaanse olie was dinsdagochtend 0,6 procent minder waard op 88,33 dollar per vat. Brentolie zakte 0,7 procent tot 90,06 dollar per vat.

In Londen verloor webshop Boohoo 8 procent. De onlineverkoper van kleding sneed in zijn verwachtingen voor volgend jaar en gaat nu uit van een aanzienlijke omzetdaling, doordat consumenten minder via internet shoppen dan voorheen.

De euro zakte zo’n 0,1 procent ten opzichte van de dollar tot 1,0479 dollar.