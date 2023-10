Beleggers zonder veel richtinggevend nieuws richting openingsbel

Op de Europese beurzen is het voor beleggers dinsdag richting zoeken na een ochtend zonder al te veel groot nieuws over beursfondsen. Op de handelsvloeren in Azië en Australië was het sentiment negatief na een nieuw rentebesluit van de Australische centrale bank.

De Australische centrale bank veranderde niets aan het belangrijkste rentetarief, maar waarschuwde wel dat er in de nabije toekomst mogelijk nieuwe verhogingen bijkomen om de nog altijd hoge inflatie de kop in te drukken.

Die bekendmaking volgde op de waarschuwing van een van de kopstukken van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, dat de leenkosten in de Verenigde Staten waarschijnlijk verder omhoog moeten. Het hoofd van de Federal Reserve van Cleveland, Loretta Mester, houdt rekening met nog een renteverhoging in 2023.

De Nikkei in Tokio verloor 1,6 procent en de beurs in Hongkong zakte ruim 3 procent. Daarbij viel de koersontwikkeling van het door financiële schandalen geplaagde vastgoedconcern Evergrande op. Het aandeel schoot omhoog nadat de handel in de aandelen was hervat, mogelijk door koopjesjagers die de risico’s rond de Chinese projectontwikkelaar voor lief nemen.

De aandelenbeurs in Sydney zakte 1,3 procent. De beurzen in Shanghai en Seoul waren gesloten.

Op de Europese beurzen kunnen olie- en gasconcerns als Shell, TotalEnergies en BP bewegen op de daling van de gasprijzen. De prijzen voor een vat Amerikaanse olie en Brentolie zakten tot onder de 90 euro per vat.

In Londen gaat de aandacht ook uit naar modewebshop Boohoo. Dat bedrijf sneed in zijn verwachtingen voor volgend jaar en rekent nu op een daling van de omzet.

De AEX op het Damrak eindigde maandag met een verlies van 0,6 procent tot 724,18 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 826,12 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,3 procent omlaag. Op de aandelenbeurzen in New York was het beeld gemengd, met een verlies voor de Dow-Jonesindex en een winst voor de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq.

De euro was 1,0445 dollar waard, tegenover 1,0482 een dag eerder.