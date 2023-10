Uber hoort van gerechtshof of taxichauffeurs werknemers zijn

Uber hoort dinsdag of het taxichauffeurs mag blijven zien als zelfstandigen of moet behandelen als werknemers en ze ook volgens de cao moet betalen. Het gerechtshof in Amsterdam doet uitspraak in de zaak hierover tussen het taxi- en bezorgbedrijf en vakbond FNV.

Twee jaar geleden bepaalde de rechter dat Uber zijn chauffeurs in dienst moet nemen en dat ze vallen onder de cao Taxivervoer. FNV had de zaak aangespannen omdat de vakbond vindt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. De chauffeurs zijn volgens FNV in de praktijk werknemers van het bedrijf, maar krijgen niet dezelfde voordelen als werknemers zoals doorbetaling van loon bij ziekte.

Uber ziet chauffeurs echter als zelfstandigen en wil dat ze zelfstandig blijven. Het taxibedrijf is daarom in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Totdat de uitspraak in het hoger beroep is geweest hoeft Uber de cao echter nog niet na te leven, heeft het gerechtshof in Amsterdam eerder bepaald. Bij het bedrijf zijn maandelijks 4000 taxichauffeurs actief volgens Uber en dat zijn allemaal zelfstandigen.

Ondanks dat de vorige uitspraak in het voordeel van FNV was, verwacht directeur van Uber in Noord-Europa Maurits Schönfeld een goede afloop. “Nu wordt meer tijd besteed aan de inhoudelijke behandeling van de zaak en is er een meer holistische benadering van zelfstandigheid. Zes chauffeurs voegen zich nu aan de zaak en daar voelen we ons gesterkt door.” Daarbij verwijst hij naar een onderzoek van de Universiteit Maastricht, waaruit naar voren komt dat 94 procent van de chauffeurs zelfstandig wil blijven rijden.

FNV-bestuurder Amrit Sewgobind twijfelt echter over het onderzoek en denkt dat de meerderheid van de chauffeurs juist wel in dienst wil. “Leden zeggen allemaal dat ze niet worden behandeld als zelfstandigen. Het grootste deel zegt het zat te zijn en wil in dienst met cao-loon”, zegt hij.

Sewgobind hoopt dat de uitspraak hetzelfde zal zijn als het eerdere oordeel. “Ik kan me bijna niet voorstellen dat we verliezen op inhoud.”

Of Uber naar de Hoge Raad stapt als de uitspraak weer in het voordeel is van FNV, kan Schönfeld nog niet zeggen. “Dat is niet de eerste logische stap. Eerst kijken we naar het vonnis”, laat hij weten.