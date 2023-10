Damrak toont herstel, beleggers wel voorzichtig door rentevrees

De beurzen in Amsterdam hebben woensdag wat herstel laten zien na de stevige koersdalingen een dag eerder. De stijgers in de toonaangevende AEX waren duidelijk in de meerderheid.

De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Daaruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid is toegenomen. Maar een sterke arbeidsmarkt geeft de Federal Reserve meer ruimte om de rente verder te verhogen en ook langer op een hoog niveau te houden.

Die angst voor een hogere rente heeft de afgelopen tijd voor behoorlijke onrust gezorgd op de aandelenbeurzen. De indices op Beursplein 5 sloten dinsdag daardoor nog met stevige minnen.

De AEX-index sloot woensdag 0,2 procent hoger op 720,86 punten. De MidKap won 0,3 procent op 807,66 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs eindigden een fractie hoger, maar Londen moest 0,8 procent inleveren.

RELX eindigde tussen de stijgers in de hoofdindex op het Damrak, met een plus van 2,1 procent. De informatieleverancier wist de weg omhoog te vinden dankzij een koopadvies van zakenbank Goldman Sachs. ABN AMRO steeg met 1,7 procent. De bank kondigde een strategische samenwerking aan met Motive Partners, een investeerder die zich richt op start-ups in de fintechsector. Verzekeraars Aegon en NN Group verloren aan beurswaarde, respectievelijk 1,3 procent en 1,6 procent. Ook Shell (min 2,1 procent) stond tussen de dalers.

In de MidKap kon Air France-KLM nauwelijks profiteren van een adviesverhoging van zakenbank Bernstein en noteerde ze een kleine plus van 0,2 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie meldde dinsdag na het sluiten van de beurs een belang te nemen in het Scandinavische SAS. Die luchtvaartmaatschappij heeft te maken met financiƫle problemen en is in de Verenigde Staten zelfs verwikkeld in een zogeheten Chapter 11-procedure voor faillissementsbescherming.

Oliekartel OPEC en bondgenoten kwamen woensdag bijeen om te praten over de olieprijzen. Deze zogeheten OPEC+ wordt geleid door Saudi-Arabiƫ en Rusland, die eerder op de dag nogmaals meldden tot het einde van het jaar door te gaan met een verlaging van de olieproductie. Daarmee wil het kartel de prijzen van olie stutten, al ging olie gedurende de dag wel in waarde omlaag. Zo kostte een vat Amerikaanse olie bij het slot van de Europese beurzen 3,7 procent minder op 85,89 dollar. Een vat Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 87,62 dollar.