Koperprijs op laagste niveau sinds eind mei

De prijs van koper is gedaald naar het laagste niveau sinds eind mei en staat nu op ongeveer 8000 dollar per ton. Op de Londense metaalmarkt dook hij er zelfs even iets onder. Door de zorgen over de rente en de afzwakkende economie staat de koperprijs onder druk.

Koper wordt beschouwd als een soort economische barometer omdat het metaal in veel verschillende sectoren wordt gebruikt, zoals de bouw, auto-industrie en telecomsector.

Vanwege zorgen over een mogelijke recessie door de renteverhogingen van centrale banken kan de vraag naar koper geraakt worden. Bedrijven gaan bijvoorbeeld minder investeren en worden terughoudender met nieuwe projecten.

Naast de vrees voor een zwakkere vraag speelt ook de sterke dollar een rol. Daardoor wordt koper duurder voor handelaren met andere valuta, wat de vraag kan drukken.

Begin dit jaar steeg de koperprijs nog tot boven de 9000 dollar per ton. In maart vorig jaar bereikte de prijs een recordniveau van circa 10.900 dollar door schrik over de Russische invasie van Oekraïne.

De neergang in de markt treft ook veelgebruikte metalen als aluminium, zink, tin en nikkel. Ook edelmetalen als goud, zilver en platina staan onder druk.