Rentes op staatsobligaties uit VS en Europa hard omhoog

De rentes op staatsobligaties uit de Verenigde Staten en Europa zijn de afgelopen dagen hard gestegen. Op de obligatiemarkt is onrust ontstaan door de angst voor een nog hogere rente in de VS en zorgen over een economische recessie.

De rente op een tienjarige Duitse staatslening is voor het eerst sinds 2011 gestegen tot boven de 3 procent en die op een tienjarige staatsobligatie uit de VS is voor het eerst sinds 2007 op bijna 5 procent uitgekomen. De stijgende rente zorgt voor een dalende waarde van staatsleningen, waardoor het schuldpapier in de verkoop wordt gedaan.

Beleggers vrezen ook dat door de afzwakkende economie landen meer staatsleningen gaan uitgeven om gaten in de begroting te dekken. Zo is er angst dat door de renteverhogingen van de Federal Reserve tegen de hoge inflatie de Amerikaanse economie in een recessie kan belanden. Beleidsmakers van de Fed hebben gezegd dat de rente nog verder verhoogd kan worden.

De oplopende rentes op staatsleningen maakt lenen voor landen duurder. Het wordt daardoor duurder om schulden te herfinancieren. Dat kan betekenen dat landen meer moeite krijgen om aan de financiƫle verplichtingen te voldoen.

In 2011 brak in Europa nog een schuldencrisis uit. De angst was dat Zuid-Europese landen, met name Griekenland, vanwege de hard gestegen rente in gebreke zouden blijven met rente-aflossingen en failliet dreigden te gaan. Toen moest de Europese Centrale Bank (ECB) ingrijpen door staatsleningen van landen als Griekenland, Portugal, Italiƫ en Spanje massaal op te kopen om zo de rente te drukken.

Het vooruitzicht voor een rente in de VS die voor langere tijd op een hoog niveau zal blijven zorgt er ook voor dat de dollar in waarde stijgt tegenover andere munteenheden. De Amerikaanse munt staat nu op het hoogste niveau in tien jaar. Daardoor worden grondstoffen die in dollars worden verhandeld duurder voor kopers met andere valuta. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat eurolanden meer geld kwijt zijn aan de koop van aardolie en metalen.