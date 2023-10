Corona-spaargeld van Britse huishoudens is nagenoeg op

Britse huishoudens hebben het grootste deel van het spaargeld dat ze tijdens de coronapandemie hebben opgepot, inmiddels opgemaakt. Dat heeft de plaatsvervangend gouverneur van de Bank of England Ben Broadbent gezegd. Hiermee is een belangrijke steunpilaar voor de Britse economie weggevallen.

Tijdens de coronacrisis werd vooral geld gespaard door huishoudens met een dikkere portemonnee. Die konden vanwege de lockdowns hun geld niet of minder uitgeven aan ontspanning, reizen en horeca en hadden meer over om te sparen.

Inmiddels is van de 200 miljard gespaarde pond, omgerekend meer dan 230 miljard euro, “het grootste deel verdwenen”, aldus de plaatsvervangend gouverneur. Dat het spaargeld opraakt, is volgens Broadbent te merken in de bestedingen. Britse huishoudens geven nu relatief weinig uit.

De druk op de Britse economie zal naar verwachting toenemen nu de buffer zo goed als uitgeput is. Recente onderzoeken laten zien dat de economie in Engeland aan het verzwakken is. Dat vergroot de bestaande zorgen dat het land mogelijk in een recessie belandt.