ING voorziet voorzichtig herstel vertrouwen consument

Consumenten houden in de winkel nog steeds de hand op de knip, maar ING verwacht op korte termijn een voorzichtig herstel. De koopkracht lijkt vanaf het volgende kwartaal, mede door een miljardenpakket aan steun, weer aan te trekken.

In de winkelstraat gaven consumenten het afgelopen kwartaal nog iets minder uit dan de maanden ervoor. De totale waarde van pintransacties, geldopnames en iDEAL-betalingen bleef nagenoeg gelijk aan die van een kwartaal eerder.

Supermarkten en voedingsspeciaalzaken zagen de pinbetalingen licht stijgen, maar bij bouwmarkten, woon- en tuinwinkels was de omzet duidelijk lager dan het kwartaal daarvoor. Bij elektronicawinkels daalde het aantal transacties zelfs met 7 procent. In de horeca zorgde het mooie nazomerweer weliswaar voor een impuls in september, maar die bood onvoldoende tegenwicht om een daling over het gehele derde kwartaal te voorkomen.

Vooruitkijkend is het beeld iets rooskleuriger, volgens ING omdat de lonen inmiddels harder stijgen dan de prijzen. Ook de huizenmarkt vertoont tekenen van herstel.