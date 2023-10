Makelaars zien weer felle strijd starters om tussenwoning

Starters op de woningmarkt hebben weer te maken met felle concurrentie bij hun jacht op een huis, na een dip op de woningmarkt vorig jaar. Vooral tussenwoningen zijn moeilijk te krijgen doordat er zoveel andere gegadigden zijn, signaleert makelaarsvereniging NVM bij de presentatie van nieuwe kwartaalcijfers. Hierdoor is overbieden weer standaard bij dit soort gewilde woningen.

Bij de organisatie aangesloten makelaars verkochten in het derde kwartaal 2,4 procent meer woningen dan in dezelfde periode vorig jaar, maar het aantal verkochte tussenwoningen daalde juist aanzienlijk. Ook als gekeken wordt naar de prijs, komt naar voren dat mensen met een startersbudget minder vaak succes hadden. Van de huizen boven de 500.000 euro werden er meer verkocht, terwijl er in de prijsklasse daaronder minder van de hand gingen. Bij het aanbod is dezelfde tweedeling te zien. Er stonden minder huizen op de markt van minder dan 5 ton, terwijl duurdere huizen juist vaker te koop zijn gezet dan een jaar eerder.

Achter die cijfers gaat regelmatig een hoop frustratie schuil bij mensen die hun eerste koopwoning hopen de bemachtigen, zegt voorzitter van de vakgroep Wonen Lana Gerssen. “Als ik naar mijn praktijk kijk, hebben starters daar te maken met grote concurrentie. Dat komt doordat er te weinig aanbod is als mensen in een tussenwoning willen wonen. Het is echt vechten, want er zijn twintig anderen”, zegt Gerssen, die zelf actief is als makelaar in Geldermalsen en omstreken.

“Mensen worden er soms echt verdrietig van. Als een huis is verkocht bel ik iedereen en leg ik uit waarom hun bod het niet heeft gehaald, dan moet ik soms echt een peptalk houden en zeggen dat het wel lukt”, schetst Gerssen. Door het overbieden kunnen starters bovendien minder makkelijk een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie, die tot aankoopbedragen van 405.000 geldt. Hierdoor lopen kopers ook een garantie tegen restschulden op de hypotheek en een korting op de hypotheekrente mis. “Daar heb ik het moeilijk mee”, zegt Gerssen.

Het grootste probleem is volgens haar het beperkte aanbod. Ondanks de hogere inflatie en hypotheekrentes hebben starters vaak nog aardig wat te besteden dankzij sterk gestegen lonen, maar er zijn te weinig woningen in hun prijsklasse. De schaarste aan nieuwbouwwoningen is volgens de NVM de belangrijkste oorzaak. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen amper doorstromen op de woningmarkt.