Oliebedrijven omlaag op Wall Street door dalende olieprijzen

De grote oliebedrijven hebben donderdag aan beurswaarde ingeleverd op Wall Street door de dalende olieprijzen. Op woensdag hadden de olieprijzen zelfs de grootste daling in meer dan een jaar laten zien vanwege signalen dat de olievraag aan het afzwakken is door recessiezorgen.

ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Occidental Petroleum en Marathon Oil zakten in de vroege handel tot meer dan 2 procent. De olieprijzen gingen donderdag verder omlaag. Een vat Amerikaanse WTI-olie noteerde bij opening van de handel in New York een min van 1,3 procent op 83,09 dollar en Brentolie stond 1,2 procent lager op 84,74 dollar per vat. Een dag eerder waren de prijzen meer dan 5 procent gekelderd.

Oliekartel OPEC en bondgenoten kwamen woensdag nog bijeen om te praten over de olieprijzen. Saudi-Arabiƫ en Rusland meldden tot het einde van het jaar door te gaan met een verlaging van de olieproductie. Daarmee wil het kartel proberen de prijzen van olie te stutten.

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn over de gehele linie lager geopend. Beleggers op Wall Street doen het voorzichtig aan in aanloop naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat voor vrijdag op de rol staat. Deze week was er behoorlijke onrust op de beurzen door de vrees voor verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. De Dow-Jonesindex liet kort na de openingsbel een min van 0,2 procent op 33.055 punten optekenen. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4250 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 3187 punten.

Beleggers verwerkten ook nieuwe cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Die vielen iets lager uit dan verwacht. Eerder deze week kwam een beter dan verwacht cijfer naar buiten over de vacatures in de VS. Daardoor werd de rentevrees aangewakkerd omdat een sterke arbeidsmarkt de Federal Reserve meer ruimte geeft om door te gaan met het verhogen van de rente. Wel kwam woensdag dan juist weer een tegenvallend cijfer van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven.

Bij de bedrijven kon de elektrische autobouwer Rivian op aandacht rekenen met een verlies van meer dan 15 procent. Rivian kwam met teleurstellende verwachtingen voor de omzet in het derde kwartaal en wil voor 1,5 miljard dollar aan converteerbare obligaties uitgeven. De producent van huishoudelijke schoonmaakproducten Clorox zakte verder zo’n 5 procent na bekendmaking van tegenvallende voorlopige resultaten.