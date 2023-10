Olieprijzen verder omlaag na grootste daling in meer dan een jaar

De olieprijzen zijn donderdag toch weer verder omlaaggegaan, na een voorzichtige opleving eerder in de ochtend. Op woensdag lieten de prijzen nog de grootste daling in meer dan een jaar zien vanwege signalen dat de olievraag aan het afzwakken is door recessiezorgen.

Een vat Amerikaanse WTI-olie noteerde omstreeks 11.40 uur in Londen een min van 1 procent op 83,42 dollar en Brentolie stond 0,9 procent lager op 85,07 dollar per vat (van 159 liter). Op woensdag kelderden de prijzen meer dan 5 procent, de sterkste daling op een dag sinds september vorig jaar.

De prijzen zitten al sinds eind vorige maand in een dalende lijn en zijn nu ongeveer terug op het niveau van medio augustus. Vanaf eind juni van dit jaar zetten de olieprijzen juist nog een forse opmars in, vooral gestuwd door de productiebeperkingen door Saudi-Arabiƫ en Rusland. Op een gegeven moment speculeerden handelaren dat de prijzen wel konden stijgen naar 100 dollar per vat, maar dat niveau is nu voorlopig uit zicht geraakt.

Het duurt doorgaans wel enige tijd voordat de prijsdaling op de wereldwijde oliemarkt is te merken aan de pomp. De brandstofprijzen liggen inmiddels wel wat lager dan vorige maand. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers staat de adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,234 euro. Dat was nog 2,302 euro op 19 september. De adviesprijs voor diesel is nu 2,076 euro. Dat was vorige maand nog meer dan 2,10 euro.

De adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd, want pomphouders kunnen afwijken. Op andere locaties liggen de brandstofprijzen vaak lager.