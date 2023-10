Banengroei VS veel sterker dan verwacht in september

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in september veel sterker gegroeid dan kenners hadden verwacht, ondanks de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank om de economie af te koelen. Volgens het belangrijke banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 336.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in de grootste economie ter wereld.

Economen rekenden in doorsnee op 170.000 nieuwe banen. In augustus waren dat er nog 227.000. Dat cijfer werd opwaarts bijgesteld. De werkloosheid in de VS bleef stabiel op 3,8 procent.

Het banenrapport is van belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente nog verder op te schroeven en ook voor een langere tijd op een hoog niveau te houden. Beleggers vrezen echter dat die renteverhogingen de economie in een recessie kunnen storten.